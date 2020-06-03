Vali Yerlikaya koordinasyonunda İstanbul'da toplu ulaşım toplantısı gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Yerlikaya koordinasyonunda İstanbul'da toplu ulaşım toplantısı gerçekleştirildi

Vali Yerlikaya koordinasyonunda İstanbul'da toplu ulaşım toplantısı gerçekleştirildi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı Valilik Lale Salonu'nda gerçekleştirildi.

03.06.2020 03:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 03:41

Vali Yerlikaya koordinasyonunda İstanbul'da toplu ulaşım toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı Valilik Lale Salonu'nda gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı Valilik Lale Salonu'nda gerçekleştirildi. Vali Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Ulaşım Destek Komisyonu Üyeleri, ilgili Vali Yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Kurulu, İETT ve Metro İstanbul yetkilileri katıldı.

Toplantıda korona virüs pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeni normal dönemde İstanbul'da toplu ulaşım faaliyetlerinde alınması gereken önlemlerle ilgili görüş ve öneriler değerlendirildi. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu adına Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Destek Komisyonu ve Kurul üyeleri tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.

Vali Yerlikaya, toplantıya ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde; "Nisan ayı başında oluşturulan İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu ulaşım Destek Komisyonumuz, ilimizin toplu ulaşımına ilişkin çok önemli ve detaylı bir çalışma sergiledi. Çalışmalarda ilimizdeki kara, deniz ve raylı sistemlerdeki toplu ulaşım vasıtalarında korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında alınması ve uygulanması gereken hususlar belirlendi. Ülkemizin pandemiyle mücadelesinde İstanbul'umuzun nüfus yoğunluğu ve ulaşım kapasitesi çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bu nedenle İlimizde vaka sayısının hızla azaltılarak, bu güne kadar aldığımız mesafeden geriye dönüş olmaması için her konuyu dikkatle inceliyor ve tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Yapılan değerlendirmeler ve bilimsel veriler ışığında; minibüs, dolmuş, servis araçları, otobüs, deniz otobüsü, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu ulaşım vasıtalarında uygulanması gereken tedbirleri yarın yapılacak İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi'nde üyelerimizin bilgi ve değerlendirmelerine sunacağız. İnşallah her sahada olduğu gibi toplu ulaşımda da sosyal mesafe ve hijyen kurallarını kararlılıkla uygulayacak ve insanlarımızı Covid-19 salgından korumaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi; kara, deniz ve raylı sistem toplu ulaşım vasıtalarında uygulanması gereken önlemleri değerlendirmek üzere yarın Vali Yerlikaya başkanlığında toplanacak.

Vali Yerlikaya koordinasyonunda İstanbul'da toplu ulaşım toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Haber
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız Haber
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Haber
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti
Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Sağlık çalışanlarının korunması için 'kendini temizleyen' maske geliştirildi
Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mete Gazoz Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Otomobil
Şu an buradasınız: Vali Yerlikaya koordinasyonunda İstanbul'da toplu ulaşım toplantısı gerçekleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 03:41:50. #1.14#
title