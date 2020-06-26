Vali Yerlikaya, Kapalıçarşı restorasyon protokolü imzaladı
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Vali Yerlikaya, Kapalıçarşı restorasyon protokolü imzaladı

İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı Yönetimi arasında "Kapalıçarşı'nın Beden Duvarlarının ve Sokaklarının Düzenlenmesine İlişkin" protokol imzalandı.

Vali Yerlikaya, Kapalıçarşı restorasyon protokolü imzaladı
26.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:31

İstanbul DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı Yönetimi arasında "Kapalıçarşı'nın Beden Duvarlarının ve Sokaklarının Düzenlenmesine İlişkin" protokol imzalandı. Protokol ile 65 bin metrekarelik bir alanda restorasyon çalışmaları yapılarak çarşının sokakları ve beden duvarları yenilenecek. 

'Kapalıçarşı Yenileme Alanı Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Sınırında Kalan Kısımda Beden Duvarlarının ve Sokaklarının Düzenlenmesine İlişkin' protokol imza törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş katıldı. Vali Yerlikaya, protokol imza töreninde restorasyon çalışmalarının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Tören, Kurtulmuş'un Vali Yerlikaya ve Belediye Başkanı Turan'a hediye takdimi ile tamamlandı. KAPALIÇARŞI, YAPILACAK ÇALIŞMALAR İLE YENİLENECEKKapalıçarşı'da 65 bin metrekarelik bir alanda yapılacak restorasyon çalışmaları ile yapıların taşıyıcı ayakları, çarşının zarar gören duvarları, sokak kaplamaları, kalem işleri, elektrik ve aydınlatma tesisatı yenilenecek; sokak cepheleri boyanacak.Protokol, 16.06.2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 21.07.1983 tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu 17.11.2005 tarihli ve 2005/9668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'un Uygulama Yönetmeliği ve 25.12.2007 tarih ve 26737 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 26.11.2007 tarih ve 12893 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kapalıçarşı ve Çevresine ait ilan edilen Yenileme Kararına dayanılarak hazırlandı.

İmzalanan protokole göre;Valiliğin Yükümlülükleri: İhale Bedelinin ilk yıl 10 Milyon TL, ikinci yıl 12 milyon 500 bin TL olmak üzere toplam 22 milyon 500 TL kısmı ve yıllara sari fiyat artışı olması durumunda ise 5 milyon lira aşmayacak şekilde fiyat farkı Valilik tarafından karşılanacak. Ödemeler hakediş bazlı yapılacak olup mali denetimi Belediye ile iş birliği halinde yapılacak.

Belediyenin Yükümlülükleri: (1) İhale bedelinin 2 Milyon 500 TL kısmı Belediye tarafından karşılanacak.(2) 5366 sayılı Kanun ve ihale mevzuatı kapsamında; işin ihalesi, uygulama kapsamında karşılaşılan sorunların giderilmesi için işin takibi, işin kontrollüğü ve işin her aşamasında metraja uygun hakedişlerin çıkarılması çalışmalarını yapacak.

Yönetimin Yükümlülükleri:

İhale Bedelinin 40 milyon liralık kısmı yıllık en az 20 milyon TL  olmak kaydıyla ödenek sağlamak ve bu konudaki ödemeleri takip etmek Yönetimin yükümlülüğündedir.

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Kaynak: DHA

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