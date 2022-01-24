Vali Yerlikaya: "Kamuda mesailer 15.30'da bitecek" - Haberler
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Vali Yerlikaya: "Kamuda mesailer 15.30'da bitecek"

Vali Yerlikaya:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya akşam saatlerinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesainin 15.30'da sona ereceğini açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya akşam saatlerinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesainin 15.30'da sona ereceğini açıkladı.

Vali Yerlikaya twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer 15.30'da sona erecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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