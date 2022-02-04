VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'UN NÜFUSUNU AÇIKLADI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul nüfusunun geçen yıla göre 378 bin 448 kişi artarak, 15 milyon 840 bin 900 kişi olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın mesajında, "Kıymetli İstanbullular,Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 378.448 artarak 15.840.900 oldu. Ülkemiz nüfusunun % 18.71'i ilimizde ikamet ediyor. Km² başına düşen hemşehrilerimizin sayısı ise 3.049" ifadeleri yer aldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel