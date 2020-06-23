Vali Yerlikaya: "(İstanbul'daki yağış) Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın basın mensuplarına açıklama yapması İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selden etkilenen Esenyurt Pınar mahallesinde incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
23.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:12
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın basın mensuplarına açıklama yapması İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selden etkilenen Esenyurt Pınar mahallesinde incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA