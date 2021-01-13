Vali Yerlikaya: İstanbul'da Sosyal Koruma Kalkanı çalışmalarıyla 15 milyar yardım yapıldı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan Sosyal Koruma Kalkanı'yla İstanbul'da vatandaşlara yapılan destek ve yardımların toplam 15 milyar 73 milyon 683 bin 187 lira olduğunu açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan Sosyal Koruma Kalkanı'yla İstanbul'da vatandaşlara yapılan destek ve yardımların toplam 15 milyar 73 milyon 683 bin 187 lira olduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı devletimizin mücadelesi, her alanda devam ediyor. Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız tarafından oluşturulan 'Sosyal Koruma Kalkanı' çalışmalarıyla İstanbul'da bugüne kadar;

1 milyon 100 bin 286 hane/ kişiye 1 milyon 100 bin 286 lira sosyal destek,

1 milyon 222 bin 857 çalışana 9 milyar 380 milyon 803 bin 767 lira kısa çalışma ödeneği,734 bin 451 çalışana 2 milyar 251 milyon 403 bin 757 lira nakdi ücret desteği,261 bin 218 kişiye 1 milyar 449 milyon 605 bin 196 lira işsizlik ödeneği,1 milyon 96 bin 526 çalışana 891 milyon 584 bin 467 lira normalleşme desteği olmak üzere toplam 15 milyar 73 milyon 683 bin 187 lira yardım yapılmıştır" dedi. Vali Yerlikaya açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un öncülüğünde salgınla mücadele kapsamında yapılan destekler için İstanbullular adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yardımların vatandaşlarımıza ulaştırılmasında görev yapan kurum ve kuruluşlarımızın bütün personeline teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı