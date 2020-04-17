VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'DA KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLERİ AÇIKLADI
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'DA KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLERİ AÇIKLADI - Haberler
Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel

VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'DA KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLERİ AÇIKLADI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Koronovirüs salgını nedeniyle İstanbul'da alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları düzenlediği basın toplantısıyla anlattı.

17.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:05
VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'DA KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLERİ AÇIKLADI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Koronovirüs salgını nedeniyle İstanbul'da alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Vali Yerlikaya, "İnsanlığın dönüm noktalarından birisine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Koronavirüs Salgını ile ilgili tedbirler bize geçici bir dönem olsa da farklı bir yaşam tarzını zorunlu kılıyor. Hep birlikte sabırla bu sürece uyum sağlamak için çalışıyoruz. İstanbul; dünyanın en büyük metropollerinden biri. 15 milyon 519 bin vatandaşımız; geçici koruma ve ikamet izinli 1 milyon 68 bin yabancıyla birlikte 16.5 milyonu aşkın nüfusa sahibiz. İstanbul genelinde; Devletimizin tüm kurumları, Yerel yönetimlerimiz, Meslek Odaları, Özel sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Özellikle sağlık çalışanlarımız.... Hepimiz büyük bir kararlılıkla mücadele ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz." dedi.

Vali Yerlikaya, "Salgınla Mücadelede en önemli hususlardan biri maske kullanmaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla; tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz olarak veriyoruz. Maske dağıtımında PTT'ler ve Eczanelerimiz aktif bir rol üstleniyor. İstanbul genelinde bu güne kadar; PTT Şubelerimiz, 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerimizden 7. 5 milyon maske Vatandaşlarımız tarafından teslim alındı. Bu akşama kadar 10 milyonu geçeceğiz inşallah. Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine, 100 bin Pazarcılar Odamıza, 150 bin Taksiciler Odamıza, 200 bin Fırıncılar Odamıza, 150 bin Su Satıcıları Odamıza, 10 bin HAVAŞ Çalışanlarına, 200 bin Emlak Konut Şantiyelerinde Çalışan işçilerimize 150 bin Bayrampaşa ve Kadıköy Gıda Hallerine, 150 bin olmak üzere, toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz.8 Organize Sanayi Bölgemize, ve öncelikli sektörlerde bulunan 3034 firmamıza, 4 milyon 36 bin maskenin dağıtımına bugün başladık. Bu dağıtımların kapsamı genişleyecek, ve düzenli olarak yapılacak. Ayrıca, 17 Teknik Lisemizde günlük 500 bin maske üretimine ulaştık. Meslek liselerimiz, Öğretmen ve öğrencilerimiz de gönüllü olarak bu mücadelede yer alıyor. Okullarımızın ürettiği maske ve medikal ürünlerin Detaylarını haftaya ayrıca paylaşacağım. Cumhurbaşkanlığımızın kolonya ve maske paketlerini de 65 yaş ve üstü büyüklerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 926 bin paketi teslim ettik. Geri kalanı da yakın zamanda tamamlıyoruz." diye konuştu.

"TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA SEVE SEVE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık çalışanlarımız, mücadelenin en ön safında. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için, Otel, misafirhane, sosyal tesis ve yurtlarda, 5.720 odayı onların hizmetine sunduk. Şuan 4.924 sağlık çalışanımız bu imkanı kullanıyor. Özel sektöre, tüm kurum ve kuruluşlarımıza, çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında; "Enterprise Türkiye" tarafından, 100 otomobil;

10 Minibüs, Hafta sonları, sağlık çalışanlarının ulaşımına destek vermek amacıyla "HAVAİST" tarafından 100 otobüs,"Otokoç" tarafından 42 binek araç, "Volvo Türkiye" tarafından 30 SUV araç.. İl Sağlık Müdürlüğümüze bedelsiz olarak tahsis edildi. Enterpirise Türkiye, Havaist, Otokoç ve Volvo Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza; Seve seve ve şükran hisleriyle destek vermeye devam edeceğiz"

"326 BİN VATANDAŞIMIZIN ÇAĞRISINA CEVAP VERDİK"

Vefa Sosyal Destek ekiplerinin çalışmalarını da paylaşan Yerlikaya, " Bu güne kadar; 326 bin vatandaşımızın çağrısına cevap verdik. 310 bin vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını evlerine teslim ettik. 17 bin hemşerimizin de bilgi talebini karşıladık. Vefa Sosyal Destek çalışmaları için İntercity 150 araç tahsis etti. Hazreti Hatice Vakfı 39 motosiklet bağışladı. Bunlar, ilçelerimize teslim edildi. VEFA ekiplerimize destek veren, İNTERCITY Firmamıza ve Hz Hatice Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz ile, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza ulaştırdığımız gıda kolilerinin ikinci hafta teslimleri de bitmek üzere." dedi

"ALIŞVERİŞİNİZİ LÜTFEN SON ANA BIRAKMAYIN"

Yerlikaya, "Geçen hafta olduğu gibi İstanbul genelinde bu gün 24.00 itibariyle Sokağa Çıkma Yasağı başlıyor. Marketler, bugün 21.00'e kadar açık... Alışverişinizi lütfen son ana bırakmayın. Hafta sonu tüm fırınlarımız açık. Gazetelerin okurlarına ulaşmasında ve dağıtımında gerekli kolaylıklar sağlanacak. Sosyal izolasyonu temin, Sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin denetimleri, en üst seviyede yapacağız. Jandarmamız, Polisimiz, Sahil Güvenliğimiz Yine görevi başında olacak. Denetimler sıkı sıkıya uygulanacak. Yasak; sizi, bizi, ülkemizi ve milletimizi korumak için uygulanıyor. Tüm tedbirler, Salgını kontrol etmek, Evde kalma süremizi kısaltmak için... İşi ne kadar sağlam tutarsak, o kadar başarılı olacağız. Son olarak Evinde Kal İstanbul diyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı Haberler
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Ebru Polat Halil Sezai Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Falcao Caner Erkin Ergin Ataman Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'DA KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLERİ AÇIKLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 20:30:29. #1.14#
title