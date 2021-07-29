VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA AŞI TABLOSU SARI OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA AŞI TABLOSU SARI OLDU

VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA AŞI TABLOSU SARI OLDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dilan YILMAZ / İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un aşı tablosunun turuncudan, sarıya döndüğünü açıkladı.

Dilan YILMAZ/ İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un aşı tablosunun turuncudan, sarıya döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, birinci doz aşılamada yüzde 65'in geçildiğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Bugün saat 12.30 itibarıyla, İstanbul'umuzda 1.doz aşıda %65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi Hedefimiz %75'i geçerek MAVİ renk olmak. Bu konuda her zaman yaptığımız desteğe teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ByLock'un tutuklanan lisans sahibi David Keynes'in iddianamesindeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı
ByLock'un tutuklanan lisans sahibi David Keynes'in iddianamesindeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz
Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz
İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Prens William Bülent Serttaş
Spor Diego Ali Koç Eda Erdem Alper Yılmaz Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA AŞI TABLOSU SARI OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 13:44:30. #1.14#

title