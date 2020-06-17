VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'DA AÇIK ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI
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VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'DA AÇIK ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'DA AÇIK ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI
17.06.2020 23:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:23

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Açıklamada," Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; 1. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması, 2. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, Kararları alınmıştır." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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