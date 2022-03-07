Vali Yerlikaya İstanbul'da 815 evsizin otellerde misafir edildiğini açıkladı - Haberler

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Vali Yerlikaya İstanbul'da 815 evsizin otellerde misafir edildiğini açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Yerlikaya İstanbul'da 815 evsizin otellerde misafir edildiğini açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni bir soğuk hava dalgasının beklendiğini ve sokakta kalan 815 evsizin otellerde misafir edildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni bir soğuk hava dalgasının beklendiğini ve sokakta kalan 815 evsizin otellerde misafir edildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, megakentte yeni bir soğuk hava dalgasının beklendiğini ve 815 evsiz vatandaşın otellerde misafir edildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli #İstanbullular, Şehrimizde bugün itibarıyla 815 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirelim." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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