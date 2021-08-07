İstanbul'da 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı
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İstanbul'da 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı

İstanbul'da 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı
Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci doz 7 milyon 757 bin 373, İkinci doz, 5 milyon 222 bin 57, üçüncü doz, 772 bin 315, toplam 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı. 39 ilçemizden 5'i mavi, 23'ü sarı, 11'i turuncu. Mavi kategori için 930 bin 575 hemşehrimiz kaldı. İstanbul'umuza mavi yakışır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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