Vali Yerlikaya: "İstanbul Ankara yönü trafiğe açıldı"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, İstanbul-Ankara yönüne doğru trafiğin açıldığı paylaşımında bulundu.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, İstanbul- Ankara yönüne doğru trafiğin açıldığı paylaşımında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'dan Ankara yönüne doğru trafik akışı sağlanmaya başlamıştır. Lütfen trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar dilerim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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