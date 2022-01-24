Vali Yerlikaya: "İstanbul Ankara yönü trafiğe açıldı" - Haberler
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Vali Yerlikaya: "İstanbul Ankara yönü trafiğe açıldı"

Vali Yerlikaya:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, İstanbul-Ankara yönüne doğru trafiğin açıldığı paylaşımında bulundu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, İstanbul- Ankara yönüne doğru trafiğin açıldığı paylaşımında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'dan Ankara yönüne doğru trafik akışı sağlanmaya başlamıştır. Lütfen trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar dilerim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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