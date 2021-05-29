VALİ YERLİKAYA İLE İBB BAŞKANI İMAMOĞLU FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ'NDE ANMAYA KATILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VALİ YERLİKAYA İLE İBB BAŞKANI İMAMOĞLU FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ'NDE ANMAYA KATILDI

VALİ YERLİKAYA İLE İBB BAŞKANI İMAMOĞLU FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ'NDE ANMAYA KATILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL'un fethinin 568'inci yıl dönümünde İstanbul Valiliği, Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma programı düzenlendi.

Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL'un fethinin 568'inci yıl dönümünde İstanbul Valiliği, Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Törende Fatih Sultan Mehmet'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü nedeniyle, Fatih Camii'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde anma programı düzenlendi. Törene Vali Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve yetkililer katıldı. Fatih Sultan Mehmet'in türbesi başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törene Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Semih İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu, oğlu ile birlikte hayatını kaybeden İBB eski Başkanı Kadir Topbaş ve hazirede yer alan diğer kabirleri de ziyaret ederek dua etti.

Görüntü dökümü: ------------------------İmamoğlu'nun gelişi-İmamoğlu Kadir Topbaş'ın kabri başında-Vali Yerlikaya'nın gelişi-Kabir başında edilen dua-Türbeden detaylar-Genel ve detay görüntüler

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul Valiliği, fethin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma töreni düzenlendi
İstanbul Valiliği, fethin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma töreni düzenlendi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fethin 568. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fethin 568. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Arda Turan Ozan Tufan Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VALİ YERLİKAYA İLE İBB BAŞKANI İMAMOĞLU FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİ'NDE ANMAYA KATILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 12:56:22. #1.11#

title