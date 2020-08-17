Vali Yerlikaya: "İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri kurulması çalışmalarını başlattık" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediyeleri de Afet Müdahale Planı'na entegre ederek, yerel imkanlardan etkin ve verimli şekilde yararlanabilmek için İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri kurulması çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediyeleri de Afet Müdahale Planı'na entegre ederek, yerel imkanlardan etkin ve verimli şekilde yararlanabilmek için İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri kurulması çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Vali Yerlikaya, Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı"nda yaptığı konuşmada, 21 yıl önce yaşanan depremde 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin insanımızın yaralandığını, 285 bin evin ve 43 bin işyerinin hasar gördüğünü anlattı.

Afet Acil Durum Eğitim Merkezi'nin, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından İSMEP Kapsamında yaklaşık 20 milyon lira bedelle inşa edildiğini kaydeden Yerlikaya, şunları söyledi:

"İstanbul AFAD Arama Kurtarma birliğimizde 84, Jandarma Arama Kurtarma ekibimizde 205, itfaiye teşkilatımızda 247 görevlimiz bulunuyor. Bu sayıyı çok daha yukarı çekmek için kararlılıkla çalışıyoruz. AFAD tarafından verilen eğitimleri tamamlayarak akredite edilen AKUT, İHH ve JAK ekipleri ve ileride aramıza katılacak diğer gönüllü Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile inanıyorum ki afetlere müdahale gücümüz çok daha güçlenecek."

Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda Türkiye Afet Müdahale Planı ile afet anında kimin ne yapacağı ve müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağının belirlendiğine değinerek, bu kapsamda İstanbul'da güvenlikten ulaşıma, sağlıktan, enerji ve haberleşmeye birçok alanda 27 çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti.

Her mahalleye Afet Konteyneri Projesi (AFİS) kapsamında 39 ilçede 499 AFİS konteyneri konumlandırıldığını, hali hazırda 3 bin toplanma alanı bulunduğunu kaydeden Yerlikaya, "Belediyelerimizi de Afet Müdahale Planı'na entegre ederek, yerel imkanlardan etkin ve verimli şekilde yararlanabilmek için İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri kurulması çalışmalarını başlattık. Zeytinburnu İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni faaliyete geçirdik. Önümüzdeki aylarda 25 ilçemizde bu merkezlerin kurulmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

İstanbul AFAD Eğitim Binası açıldı

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da 21 yıl önce Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'de binlerce insanın yaralandığı, binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce binanın yıkıldığı bir afetin yaşandığını hatırlatarak, "O günden bugüne çok yol alındı, alınmaya da devam ediyor. Alınacak da daha çok yol var. Birlikte, ortak çalışmayla ancak Türkiye afete hazır hale gelebilir. Eğitim merkezleriyle, arama kurtarma ekipleriyle, çadırlarıyla, depolarıyla biz bu hazırlığı devam ettireceğiz." dedi.

Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle düzenlenen 17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı kapsamında İstanbul AFAD Eğitim Binası da açıldı.

Program kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; AKUT, İHH ve Jandarma (JAK) teşkilatlarına arama-kurtarma akreditasyon belgelerini; emniyet arama-kurtarma ekiplerine de eğitim sertifikalarını verdi.

Daha sonra bakanlar Soylu ve Kurum ile Vali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Güllüoğlu, eğitim binasını gezerek, deprem simülatörünü deneyimledi.

Kaynak: AA