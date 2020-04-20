Vali Yerlikaya: "İkinci Faz Destek Ödemeleri"ne başladık
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında ikinci faz destek ödemelerine başlandığını belirterek, "114.313 vatandaşımıza 1.000 TL nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz" dedi.
20.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:00
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında ikinci faz destek ödemelerine başlandığını belirterek, "114.313 vatandaşımıza 1.000 TL nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında, "İkinci Faz Destek Ödemeleri"ne başladık. 114.313 vatandaşımıza 1.000 TL nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz. PTT bugün 42.241 yarın da 72.072 eve gidecek. Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz" ifadelerini kulandı.
(İHA)
Kaynak: İHA