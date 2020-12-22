Vali Yerlikaya: "İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vali Yerlikaya: "İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık"

22.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:13
Vali Yerlikaya:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Yerlikaya: "İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:14:55. #1.14#
title