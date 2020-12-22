Son dakika haberleri: İstanbul'da Kovid-19 hastası yüzde 40, yoğun bakım hastası yüzde 25 azaldı
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Son dakika haberleri: İstanbul'da Kovid-19 hastası yüzde 40, yoğun bakım hastası yüzde 25 azaldı

22.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:10
Son dakika haberleri: İstanbul'da Kovid-19 hastası yüzde 40, yoğun bakım hastası yüzde 25 azaldı

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların yüzde 25 azaldığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların yüzde 25 azaldığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı." bilgisini verdi.

Vali Yerlikaya, "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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