VALİ YERLİKAYA İBADETE AÇILACAK CAMİLERİ VİDEOLU PAYLAŞIMLA DUYURDU
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VALİ YERLİKAYA İBADETE AÇILACAK CAMİLERİ VİDEOLU PAYLAŞIMLA DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan ve 29 Mayıs Cuma günü tekrar açılacak olan cami, mescit ve diğer açık alanları, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile duyurdu.

VALİ YERLİKAYA İBADETE AÇILACAK CAMİLERİ VİDEOLU PAYLAŞIMLA DUYURDU
28.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:21

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan ve 29 Mayıs Cuma günü tekrar açılacak olan cami, mescit ve diğer açık alanları, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile duyurdu. Süleymaniye, Sultanahmet, Eminönü Yeni Camii, Ortaköy Camii ve Çamlıca Cami'nin havadan çekilen görüntülerinden oluşan video, "29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor" yazısıyla paylaşıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında cami ve mescitler bir süredir ibadete kapalıydı. İstanbul'da 29 Mayıs Cuma günü tekrar açılacak ve Cuma Namazı kılınacak olan cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu alanları sosyal medya hesaplarından duyurduğu bir video paylaştı. Videoda Süleymaniye, Sultanahmet, Eminönü Yeni Camii, Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii'nin havadan görüntüleri yer aldı. Vali Yerlikaya videoyu, "29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul'da Cuma Namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin" yazısıyla paylaştı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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