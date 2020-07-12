Vali Yerlikaya, Heybeliada'da incelemelerde bulundu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki orman yangını bölgesine giderek, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'daki orman yangını bölgesine giderek, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada Aşıklar Yolu Mevkiindeki iki farklı bölgedeki orman yangının olduğu bölgele gitti. Bölgede söndürme çalışmalarını takip eden Vali Yerlikaya, çalışmalara katılan ekiplerden bilgiler aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA