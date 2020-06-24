Vali Yerlikaya, hayvan hastanesinin temel atma töreninden görüntüler paylaştı
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Vali Yerlikaya, hayvan hastanesinin temel atma töreninden görüntüler paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temel atma töreninin görüntülerini paylaştı.

Vali Yerlikaya, hayvan hastanesinin temel atma töreninden görüntüler paylaştı
24.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:00

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temel atma töreninin görüntülerini paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temel atma töreninin görüntülerini paylaştı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temelini attık. Dostlarımız her türlü imkana sahip modern bir hastaneye kavuşacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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