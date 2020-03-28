VALİ YERLİKAYA: HAVAYOLU İLE YURTİÇİ UÇUŞLARDA "SEYAHAT İZİN BELGESİ" İSTENECEKTİR İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya yarın sabah 06.00'dan itibaren yurtiçi uçuşlarda "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğini ve izin belgesi olmayan yolcuların taşınmayacağını açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya yarın sabah 06.00'dan itibaren yurtiçi uçuşlarda "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğini ve izin belgesi olmayan yolcuların taşınmayacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 29.03.2020 tarihi ve saat 06: 00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır. Ancak; Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, Birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, Son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Seyahat İzin Kurulu'ndan izin belgesi alarak havayolu ile seyahat edebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA