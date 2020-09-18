Vali Yerlikaya: "Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli...
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Vali Yerlikaya: "Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "kademeli mesai" hakkında açıklamalarda bulundu.

18.09.2020 18:44 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:50

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "kademeli mesai" hakkında açıklamalarda bulundu.

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Vali Yerlikaya: "28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak."

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30'da, sağlık teşkilatımız saat 08.30 ve 16.30'da diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00 ve 16.30'da mesaiye başlayacaklar."

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30'da, sağlık teşkilatımız saat 08.30 ve 16.30'da diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00 ve 16.30'da mesaiye başlayacaklar."

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir"

Vali Yerlikaya: 'Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli...

Kaynak: AA

AA Editörü - Kerem Alperen Kaya
Kerem Alperen Kaya
AA Editörü
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