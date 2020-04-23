Vali Yerlikaya, farkındalık için Twitter profiline maskeli fotoğrafını koydu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, farkındalık oluşturmak için Twitter hesabının profiline maskeli fotoğrafını koydu.
23.04.2020 23:45 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:45
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, farkındalık oluşturmak için Twitter hesabının profiline maskeli fotoğrafını koydu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik maske ve sosyal mesafe konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesabı Twitter'in profiline maskeli fotoğrafını koydu.
(İHA)
Kaynak: İHA