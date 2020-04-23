Vali Yerlikaya, farkındalık için Twitter profiline maskeli fotoğrafını koydu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, farkındalık oluşturmak için Twitter hesabının profiline maskeli fotoğrafını koydu.
23.04.2020 23:27 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:30
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, farkındalık oluşturmak için Twitter hesabının profiline maskeli fotoğrafını koydu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik maske ve sosyal mesafe konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesabı Twitter'in profiline maskeli fotoğrafını koydu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA