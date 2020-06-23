VALİ YERLİKAYA ESENYURT'TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA AÇIKLAMA YAPTI
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VALİ YERLİKAYA ESENYURT'TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA AÇIKLAMA YAPTI

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta incelemelerde bulunarak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

VALİ YERLİKAYA ESENYURT'TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA AÇIKLAMA YAPTI
23.06.2020 19:14 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:18

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta incelemelerde bulunarak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, 30-32 yaşlarında bir Suriyeli vatandaşın vefat ettiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, İstanbul'da kuvvetli sağanak yağıştan en çok etkilenen Esenyurt'ta, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ile incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü dünden beri kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sağanak yağış oldu. Maalesef içinde bulunduğumuz Esenyurt ilçemizin Pınar Mahallesi 1272. Sokakta bodrum katları kot seviyesinden itibaren 120 santimetreye yakın su bastı, Çatalca hakeza. Beylikdüzü'nde çok az bir iki noktada oldu. Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2,3 ve 5 yaşlarındaki 3 yavrunun durumları gayet iyi. Başhekimimiz az önce bana söyledi. Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti. Vefat eden kardeşimize vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.Yerlikaya, Suriyeli çocuklar başta olmak üzere hastanede tedavi gören vatandaşlara şifalar dilediğini vurgulayarak, "Esenyurt, Çatalca, Beylikdüzü ve bütün şehrimize de geçmiş olsun diyorum. Caddede bodrum katlarda su boşaltma ile ilgili AFAD, itfaiye, Esenyurt Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ve bütün kurumlarımız çok özverili çalışma yapıyorlar. Sokağımızı çamurdan temizleme çalışmaları devam ediyor. Az önce İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüştüm, şehrimize geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey aradı. Bütün şehre geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Burada, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Kaymakamlarımız tespitleri yapıp gereken yardımları ulaştıracak.Esenyurt Belediye Başkanımız ile bu gece evinde kalamayacak vatandaşlar ile neler yapacağımızı konuşuyoruz, onlara sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, yarından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla Haremidere'nin durumunu konuşacaklarını aktararak, "1272 Sokak'ta geçmişte de aynı su baskınlarının olduğunu söyleyenlerle konuştuk. Niyetimiz şu; aynı sıkıntının bir daha olmaması için kalıcı tedbir almamız lazım. Birinci tedbir şu, buradaki eğimi görüyorsunuz, 1272. Sokak'ta bodrum katlarının konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugünden itibaren oranın kullanılmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Ev eşyası ve kira yardımı ile ilgili gereken desteğimizi devletimiz, kurumlarımız, valiliğimiz hep beraber el birliği ile sunacağız ve buraya sahip çıkacağız. Tekrar Esenyurduma, Çatalcama, Beylikdüzümüze ve bu sağanak yağıştan zarar gören bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Burada özverili çalışan basın mensuplarına da teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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