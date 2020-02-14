VALİ YERLİKAYA: ENKAZIN ALTINDA BİR YAŞAM BELİRTİSİ BULUNMADI (1)
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VALİ YERLİKAYA: ENKAZIN ALTINDA BİR YAŞAM BELİRTİSİ BULUNMADI (1)

Semih ÇALIŞKAN-Feridun AÇIKGÖZ / İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de yıkılan 7 katlı binanın enkazı önünde açıklamalarda bulundu.

14.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:38
VALİ YERLİKAYA: ENKAZIN ALTINDA BİR YAŞAM BELİRTİSİ BULUNMADI (1)

Semih ÇALIŞKAN-Feridun AÇIKGÖZ/

Ali Yerlikaya, 'de yıkılan 7 katlı binanın enkazı önünde açıklamalarda bulundu. 

Vali Yerlikaya "Enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı. Hiç kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Buna rağmen arkadaşlarımız buradaki hafriyatı çekecekler. Bina yıkılması inşallah son bulur. Buradan bir ders çıkarmalıyız. Hasarlı olduğu tespit edilen binaları bir an önce yıkmamız lazım." dedi.

Görüntü Dökümü: -----------Vali Yerlikaya'nın açıklaması

 


Kaynak: DHA
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