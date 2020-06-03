Vali Yerlikaya, Dünya Bisiklet Günü'nde 23 kilometre pedal çevirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Yerlikaya, Dünya Bisiklet Günü'nde 23 kilometre pedal çevirdi

Vali Yerlikaya, Dünya Bisiklet Günü'nde 23 kilometre pedal çevirdi Florya'dan yola çıkan Vali Yerlikaya, İstanbul Valiliği'ne bisikletle geldi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında "pedala kuvvet" dedi.

03.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:16

Vali Yerlikaya, Dünya Bisiklet Günü'nde 23 kilometre pedal çevirdi

Florya'dan yola çıkan Vali Yerlikaya, İstanbul Valiliği'ne bisikletle geldi

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında "pedala kuvvet" dedi. Farkındalık oluşturmak adına Florya'daki konutundan bisikletle yola çıkan Vali Yerlikaya İstanbul Valiliği'ne ulaştı. Vali Yerlikaya "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde işimize bisikletle geldik. Bisiklet, salgınla mücadele ettiğimiz bu günlerde tercih edilmesi gereken ulaşım araçlarından biri" dedi.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla İstanbul'da ulaşıma bir alternatif olarak bisiklete farkındalık oluşturmak adına Florya'daki evinden bisikleti ile yola çıkan ve Bakırköy, Zeytinburnu, Sarayburnu ve Gülhane güzergahını takip eden Vali Yerlikaya, 55 dakikada 23 km yol kat ederek İstanbul Valiliği'ne ulaştı. Vali Yerlikaya'nın bisiklet kullandığı anlar, kaskına yerleştirilen kamerayla ile de kaydedildi.

Valiliğe ulaşan Vali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada "Bugün Valiliğe işimize Florya'dan, evden bisiklet sürerek geldik. 3 Haziran biliyorsunuz Dünya Bisiklet Günü. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde işimize bisikletle geldik. Bisiklet çok güzel, bisiklet dost, bisiklet çevreci, bisiklet insanın kendisiyle barışık olması demek. Bisiklet, salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde tercih edilmesi gereken ulaşım araçlarından biri." diyerek bisikletin aynı zamanda en güzel sporlardan birisi olduğunu belirtti.

Bisiklet kullanmayı herkese tavsiye eden Vali Yerlikaya, "Bu trafikte 23 kilometreyi 55 dakikada bisikletle geldim. Lise çağlarından beri bisiklet kullanmıyordum. Ama İstanbul trafiğinde bile yapılabileceğini göstermek gerçekten gayet güzel ve çok büyük bir keyif. Bütün bisiklet dostlarını ve bisiklet sporuna gönül veren bütün kardeşlerimi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Trafikte sürücülerin bisiklet kullanıcılarına saygı göstermesi gerektiğini belirten Vali Yerlikaya, "Aynı zamanda trafikte bütün taşıtların, bütün sürücülerin bisiklet sürenlere, motosiklet kullananlara saygı göstermesini arzu ediyorum. Saygı gösteren, onların da trafikte en az kendileri kadar hakları olduğunu bilen bütün dostlara da selam ediyorum. Bisiklete gönül verenlere bol pedallı günler, kazasız belasız sürüşler diliyorum." dedi.

Vali Yerlikaya, Dünya Bisiklet Günü'nde 23 kilometre pedal çevirdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş Haber
Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Haber
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Haber
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Tilbe Saran Seren Serengil
Spor Falcao Metin Oktay Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Vali Yerlikaya, Dünya Bisiklet Günü'nde 23 kilometre pedal çevirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:17:07. #1.14#
title