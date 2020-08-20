Vali Yerlikaya: Dün 21 ayrı başlıkta 26 bin 387 denetim ve rehberlik çalışması yapıldı İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya dün İstanbul'da 21 ayrı başlıkta 26 bin 387 denetim ve rehberlik çalışması yapıldığını, 424 adli ve idari işlem uygulandığını açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya dün İstanbul'da 21 ayrı başlıkta 26 bin 387 denetim ve rehberlik çalışması yapıldığını, 424 adli ve idari işlem uygulandığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün İstanbul genelinde Sağlık İçin Hepimiz İçin sloganıyla yapılan koronavirüs denetimlerinin bilançosunu sosyal medya hesabından açıkladı. Yerlikaya'nın açıklamasında, "İstanbul'da dün #SağlıkİçinHepimizİçin 21 ayrı başlıkta 26.387 denetim ve rehberlik çalışması yapıldı. 424 adli ve idari işlem uygulandı. Hafta boyunca her gün bir alana odaklı denetimlerimiz sürecek. Görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı

Kaynak: DHA