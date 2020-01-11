Vali Yerlikaya: "Deprem çevre illerde de hissedildi"

11.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:13

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek depremin çevre illerde de hissedildiğini duyurdu.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Marmara Denizi'nde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA