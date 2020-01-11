Vali Yerlikaya: "Deprem çevre illerde de hissedildi"
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Vali Yerlikaya: "Deprem çevre illerde de hissedildi"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek depremin çevre illerde de hissedildiğini duyurdu.

11.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:13
Vali Yerlikaya:

Ali Yerlikaya, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 'nde 4.7 büyüklüğünde bir meydana geldiğini belirterek depremin çevre illerde de hissedildiğini duyurdu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Marmara Denizi'nde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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