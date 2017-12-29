Vali Yerlikaya'dan Yeni Yıl Mesajı

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Köklü geçmişiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapan şehrimizde, 2017 yılını birlik ve beraberlik içerisinde, sevinç ve üzüntüleriyle geride bırakıyor, daha huzurlu ve mutlu yarınlara ulaşma umuduyla yeni yılı karşılıyoruz" ifadelerini kullandı..



Vali Yerlikaya yeni yıl mesajında, "Sanayi ve ticaret alanında her geçen gün yükselen başarı grafiğiyle ülkemizde birçok kente model olarak gösterilen ilimiz, milli ekonomiye büyük destek sağlamaktadır. Gaziantep, sanayi ve ticaret alanında gösterdiği bu başarıyla; istihdam sorununun çözülmesi, sosyal ve ekonomik dengelerin sağlanması noktasında çok önemli bir misyon üstlenmiştir. Ülkemizin 2023 hedeflerine 25 milyar Dolar ihracat ile katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gazi Şehir olarak 500 bine yakın Suriyeli kardeşimizi anlayışların en güzeliyle misafir ediyor, nasıl yaşıyorsak aynı şekilde onların da hayat sürmesi için gayret ediyoruz. Bu ev sahipliğini hiçbir menfaat gütmeden, inancımız, örf ve adetimiz gereği yapıyoruz. Çok şükür ki Gazi Şehrin evlatları yüzlerindeki tebessümü kaybetmeden, pozitif yaşam anlayışıyla hem bu şehrin kalkınmasına, gelişmesine katkı sağlıyor, hem de tüm mazlumlara bir yardım eli uzatıyor. Şartlar ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti, vatandaşlarının huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya, hizmet üretmeye devam edecektir. Köklü geçmişiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapan şehrimizde, 2017 yılını birlik ve beraberlik içerisinde, sevinç ve üzüntüleriyle geride bırakıyor, daha huzurlu ve mutlu yarınlara ulaşma umuduyla yeni yılı karşılıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2018 yılının hizmet etmekten onur duyduğum kıymetli hemşehrilerimize, ülkemize ve tüm insanlık alemine barış, huzur, sağlık ve afiyet getirmesini diliyor, yeni yılda daha güçlü bir Türkiye ve Gaziantep dileğiyle sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP