Vali Yerlikaya'dan yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama Açıklaması
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Vali Yerlikaya'dan yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama Açıklaması

13.10.2020 22:29 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:32
Vali Yerlikaya'dan yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Beru" adlı tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklandığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Beru" adlı tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız 'Beru' tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır.

Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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