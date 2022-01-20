Vali Yerlikaya'dan yarıyıl tatiliyle ilgili açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri açıkladı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarımızda saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarımızda; sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin" dedi.
(İHA)