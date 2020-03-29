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İstanbul Valisi, Güncel

Vali Yerlikaya'dan yardım açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımları kapsamında her hafta 50 bin olmak üzere 300 bin gıda kolisinin 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacağını açıkladı.

29.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:34
Vali Yerlikaya'dan yardım açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımları kapsamında her hafta 50 bin olmak üzere 300 bin gıda kolisinin 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından, "Bu zor günlerin üstesinden birbirimizi gözeterek geleceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Her hafta 50 bin olmak üzere, 300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca büyüklerimize ulaştıracağız. Yarın Bismillah diyoruz. Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Hürmet ve Vefa ile..."

Kaynak: AA

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