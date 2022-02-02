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Vali Yerlikaya'dan yağış uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Vali Yerlikaya'dan yağış uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sağanak yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteorolojik verilere göre; İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Güncel

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