Vali Yerlikaya'dan Veda Ziyareti

Valiler Kararnamesi ile İstanbul'a atanan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yerlikaya, veda ziyaretleri kapsamında Fadıloğlu'nu makamında ziyaret ederek, helallik istedi.

Yerlikaya'nın kentteki görevi süresince önemli hizmetlerde bulunduğunu dile getiren Fadıloğlu, yeni görevinde başarılar diledi.

Yerlikaya ise, Gaziantep'te görev yaptığı süre boyunca uyum ve işbirliği içinde çalıştıklarını ifade ederek, ilçe yöneticileri ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Gaziantep için el birliğiyle çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Yerlikaya, işbirliği dolayısıyla Fadıloğlu ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.