Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara "Otoyol ve D-100'de park edilmiş araçları kaldırın" çağrısı - Haberler
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Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara "Otoyol ve D-100'de park edilmiş araçları kaldırın" çağrısı

Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için vatandaşlara, otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların kaldırılması çağrısında bulundu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, karla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için vatandaşlara, otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların kaldırılması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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