VALİ YERLİKAYA'DAN UÇAK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

06.02.2020 21:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:09

İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20: 30 itibari ile; 92'si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakım da olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor. " ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA