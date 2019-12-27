Vali Yerlikaya'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yerli otomobili kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
27.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:04
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yerli otomobili kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul Valiliği önüne photoshopla yerleştirilmiş, üzerinde Türk bayrağı bulunan "34 0001" plakalı yerli otomobil fotoğrafı paylaştı. Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah" dedi.
Kaynak: DHA