Vali Yerlikaya'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı
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Vali Yerlikaya'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yerli otomobili kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

27.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:04
Vali Yerlikaya'dan

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yerli otomobili kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul Valiliği önüne photoshopla yerleştirilmiş, üzerinde Türk bayrağı bulunan "34 0001" plakalı yerli otomobil fotoğrafı paylaştı. Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah" dedi. 


Kaynak: DHA
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