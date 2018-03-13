Vali Yerlikaya'dan Tıp Bayramı Mesajı

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yerlikaya mesajında," Her meslek kutsaldır ve saygıyı sonuna kadar hak eder. Varlığına "kutsiyet" atfedilen ve diğer mesleklerden de bu yönüyle ayrılan yegane meslek hekimliktir. Çünkü özünde insana karşılıksız hizmet, şifaya aracılık etme, fedakarlık ve diğerkamlık vardır. Bu nedenle hekimlik mesleğine medeniyetimizde özel bir anlam yüklenmiştir.Bugünü anlamlı kılan tarihi olaylara baktığımızda ülkemizde ilk tıp okulu 14 Mart 1827'de açılmış, 14 Mart 1919'da İstanbul'daki işgal kuvvetleri toplarını Tıbbiye üzerine doğrultunca buradaki öğrenciler okulun iki kulesi arasına astıkları Türk bayrağıyla işgale karşı durmuşlardır.Ülkelerin, milletlerin gelişmişliklerinin en önemli göstergelerinden birisi elbette ki sağlıktır. Son yıllarda ülkemiz sağlık alanında elde ettiği başarılarla takdir toplamakta, ayrıca birçok ülkeye de örnek gösterilmektedir. İnşallah bu yıl içerisinde Perilikaya devlet hastanemiz, gelecek yıl da Şehir Hastanemiz hizmet vermeye başlayacaktır. İlimizde, üniversite, kamu, aile hekimlerimiz ve 112 acil serviste çalışan 18 bin 335 kişilik dev bir sağlık ailemiz var. Bu duygularla, bundan 6 yıl önce görevi başında uğradığı elim bir saldırıda hayatını kaybederek Şehit olan Dr. Ersin Arslan ile vazifeleri sırasında hayatlarını kaybeden bütün sağlık çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaşamlarını hayat kurtarmaya vakfetmiş, gayeleri insanı yaşatmak olan tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle tebrik ediyor, bütün sağlık çalışanlarımızı sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP