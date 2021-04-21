Vali Yerlikaya'dan Taha Akgül'e tebrik paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 8. defa Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül'ü tebrik etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 8. defa Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül'ü tebrik etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla 8. kez Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü tebrik etti. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"8. kez Avrupa Şampiyonu olan ve ay yıldızlı bayrağımızı bir kez daha göndere çektiren milli güreşçimiz Taha Akgül'ü yürekten kutluyorum. Gururumuzsun Taha." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı