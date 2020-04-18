Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma ihlalleri açıklaması
İstanbul DHA İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara bugün uygulanan idari işlem ve para cezalarını açıkladı.
18.04.2020 21:57 | Son Güncelleme: 18.04.2020 21:57
İstanbul DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara bugün uygulanan idari işlem ve para cezalarını açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emniyet teşkilatımız tarafından 1.405 idari işlem yapılmış, toplamda 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir."
Kaynak: DHA