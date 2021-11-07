VALİ YERLİKAYA'DAN SİS PAYLAŞIMI - Haberler
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VALİ YERLİKAYA'DAN SİS PAYLAŞIMI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan çekilen görüntüleri ile boğazın yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan çekilen görüntüleri ile boğazın yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul deyince aklıma bir masal gelir/ Bir varmış, bir yokmuş..." ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN SİS PAYLAŞIMI

VALİ YERLİKAYA'DAN SİS PAYLAŞIMI

VALİ YERLİKAYA'DAN SİS PAYLAŞIMI

VALİ YERLİKAYA'DAN SİS PAYLAŞIMI

VALİ YERLİKAYA'DAN SİS PAYLAŞIMI

VALİ YERLİKAYA'DAN SİS PAYLAŞIMI

VALİ YERLİKAYA'DAN SİS PAYLAŞIMI

VALİ YERLİKAYA'DAN SİS PAYLAŞIMI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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