Vali Yerlikaya'dan Şehit Ailelerine Ziyaret

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, şehit ailelerini ziyaret etti.



Yerlikaya, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret ederek, hatırlarlarını sordu.



Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, şehitlerin ve onları yetiştiren ailelerinin haklarının ödenmeyeceğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Sizlerin sağlık, huzur ve afiyette olmanız en büyük temennimiz. Şehitlerimizin en değerli emaneti olarak sizlerin, iyi gün kötü gün ayırmadan her zaman yanındayız. Devletimizin bütün kurumları ve yöneticileri şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanındadır."



Yeni yılda da şehit ailelerini sık sık ziyaret etmeyi sürdüreceğini dile getiren ve şehit ailelerine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden Yerlikaya, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. Gazilerimize de sağlık ve afiyetler diliyorum." dedi.