Vali Yerlikaya'dan rekor aşı açıklaması
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Vali Yerlikaya'dan rekor aşı açıklaması

Vali Yerlikaya'dan rekor aşı açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tweet atarak aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Yerlikaya "İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı. Toplamda 6 milyon 168 bin 515 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vali Yerlikaya'dan rekor aşı açıklaması
Vali Yerlikaya'dan rekor aşı açıklaması
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