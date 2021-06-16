Vali Yerlikaya'dan rekor aşı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tweet atarak aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Yerlikaya "İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı. Toplamda 6 milyon 210 bin 282 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı