Vali Yerlikaya'dan Rasim Öztekin paylaşımı
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Vali Yerlikaya'dan Rasim Öztekin paylaşımı

08.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:11
Vali Yerlikaya'dan Rasim Öztekin paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rasim Öztekin ile ilgili paylaşımda bulunarak, üzüntüsünü dile getirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rasim Öztekin ile ilgili paylaşımda bulunarak, üzüntüsünü dile getirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'le ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin simgelerinden Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu taşıyan, sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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