Vali Yerlikaya'dan polis haftası paylaşımı
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, polis teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle polis radyosuna bağlanarak, yaptığı konuşmanın videosu ile birlikte mesaj paylaştı.
10.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:24
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, polis teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle polis radyosuna bağlanarak, yaptığı konuşmanın videosu ile birlikte mesaj paylaştı.
- İstanbul
Vali Yerlikaya, mesajında, "Polis Radyomuza, Emniyet teşkilatımızın sesi ve kulağı; vatandaşımızın huzur kaynağı olarak teşekkür ediyoruz. Görev başındaki tüm polislerimize hayırlı görevler diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
- İstanbul
Kaynak: DHA