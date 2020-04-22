Vali Yerlikaya'dan pide fiyatı açıklaması
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İstanbul Valisi, Güncel

Vali Yerlikaya'dan pide fiyatı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden pide fiyatıyla ilgili, "Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması, yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi" dedi.

22.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:00
Vali Yerlikaya'dan pide fiyatı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden pide fiyatıyla ilgili, "Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması, yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayının vazgeçilmezi pide fiyatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada pide fiyatı ve gramajının aynı kaldığını, herhangi bir zam yapılmadığını ifade etti. Öte yandan Yerlikaya'nın açıklama sırasında korona virüse karşı maske taktığı ve yanındakilere karşı sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

"HERHANGİ BİR ZAM YAPILMAMASIYLA İLGİLİ KARAR VERİLDİ"

Sosyal medyadan yayınladığı açıklamada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İTO, Esnaf ve Sanatkarlar Odamız birlik başkanımız, fırıncılar odamız, il ticaret ve il tarım müdürümüzle toplantı yaptık. Toplantımızın konusu; geçen yıl Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması, yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Oda başkanlarımıza, bütün fırıncılarımıza, Ramazan pidesiyle ilgi almış oldukları bu kararla ilgili tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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