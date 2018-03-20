Vali Yerlikaya'dan Nevruz Kutlaması

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya Nevruz dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yerlikaya mesajında, " 21 Mart Dünya Nevruz Günü Kutlu olsun. 21 Mart tarihi, 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Nevruz Bayramı olarak ilan edilmiştir. İnsanlar arasındaki sevgi ve saygıyı pekiştirme, dargınlıkları unutturma, kardeşçe kucaklaşmayı sağlama amacında olan Nevruz, bahar döneminin tüm coşku ve sevincini bizlere yaşatmaktadır. Geniş bir coğrafyada, hem toprağın uyanışının ve baharın gelişinin, hem de kardeşliğin, dostluğun, dayanışmanın sembolü olan Nevruz, 3 bin yıllık geçmişe dayanmaktadır. Yeni Gün anlamıyla Nevruz'un temsil ettiği değerlere uygun biçimde kutlanması son derece önemlidir. Ülkemizde ve Türk Cumhuriyetlerinde yıllardan beri bayram olarak kutlanan bu günde, kardeş toplumlarımız ile aramızdaki kültürel bağ pekişmekte, birlik beraberlik duyguları en üst seviyede hissedilmektedir. Nevruz, doğanın yeniden canlanışını temsil etmesi sebebiyle umudu ve tazelenmeyi, yüreklerde hissettirdiği muhabbetle sevgi ve dostluğu paylaşma günü olarak da önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, baharın, bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un, bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyor, hemşehrilerimizin Nevruz Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP