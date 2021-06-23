Vali Yerlikaya'dan "müsilaj" açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Yerlikaya'dan "müsilaj" açıklaması

Vali Yerlikaya'dan 'müsilaj' açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da 2 bin 225 metreküp müsilaj temizliği yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da 2 bin 225 metreküp müsilaj temizliği yapıldığını açıkladı.

Vali Yerlikaya twitter hesabından yaptığı açıklamada "Marmara Denizi ve İstanbul'umuzdaki müsilaj seferberliği bütün hızıyla devam ediyor. 22 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 225 metreküp müsilaj temizlendi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
Meteoroloji'den İstanbul için ani sel ve su baskını uyarısı! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da öğleden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da öğleden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hadise Hande Erçel Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Merih Demiral Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Yerlikaya'dan "müsilaj" açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 17:08:07. #1.16#

title