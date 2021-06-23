Vali Yerlikaya'dan "müsilaj" açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da 2 bin 225 metreküp müsilaj temizliği yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da 2 bin 225 metreküp müsilaj temizliği yapıldığını açıkladı.

Vali Yerlikaya twitter hesabından yaptığı açıklamada "Marmara Denizi ve İstanbul'umuzdaki müsilaj seferberliği bütün hızıyla devam ediyor. 22 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 225 metreküp müsilaj temizlendi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı